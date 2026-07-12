Le Monde: тактика России не оставляет шансов украинской ПВО
Россия изменила свою стратегию воздушных атак на Украину, что существенно увеличило нагрузку на систему противовоздушной обороны и привело к ее ослаблению. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Издание подчеркивает, что армия РФ все чаще прибегает к комбинированным ударам, одновременно используя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Такая тактика существенно осложняет работу украинской ПВО и увеличивает шансы на прорыв средств поражения к целям. В частности, в ходе налетов в ночь на 6 июля и утром 11 июля украинским военным не удалось сбить ни одной баллистической ракеты, пишет газета.
Киев в последние недели сталкивается с почти ежедневными ночными атаками. Украинская столица испытывает нехватку современных систем противоракетной обороны и боеприпасов к ним. По оценкам издания, дефицит перехватчиков, включая те, что предназначены для комплексов Patriot, стал одним из факторов, усложняющих защиту воздушного пространства.
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