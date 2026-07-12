Le Monde: тактика России не оставляет шансов украинской ПВО

12 июля 2026, 00:28

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Россия изменила свою стратегию воздушных атак на Украину, что существенно увеличило нагрузку на систему противовоздушной обороны и привело к ее ослаблению. Об этом сообщает французская газета Le Monde.