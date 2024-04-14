Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана

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Истребители ЦАХАЛ атаковали объект организации «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы северных районов Израиля, сообщили в армейской пресс-службе.
Отмечается, что удар направлен против крупного объекта «Хезболлы», занимающегося производством оружия.
Предыдущие обстрелы северных районов Израиля, которые произошли ночью 14 апреля, послужили причиной для этой реакции.
Ранее «Хезболла» заявила о запуске десятков ракет и беспилотников по позициям израильской армии. В ответ на угрозу армия обороны Израиля подняла системы ПВО в повышенную боевую готовность.
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Предыдущие обстрелы северных районов Израиля, которые произошли ночью 14 апреля, послужили причиной для этой реакции.
Ранее «Хезболла» заявила о запуске десятков ракет и беспилотников по позициям израильской армии. В ответ на угрозу армия обороны Израиля подняла системы ПВО в повышенную боевую готовность.
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Артем Кузьмин