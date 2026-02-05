Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом

05 февраля 2026, 07:37

Трамп заявил, что сам поймет, когда возраст начнет мешать его работе президентом

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в подсказках, чтобы осознать, когда его возраст начнет мешать работе.





В интервью телеканалу NBC он отметил, что самостоятельно определит этот момент.





«Я думаю, я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру», — сказал американский лидер.