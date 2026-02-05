Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в подсказках, чтобы осознать, когда его возраст начнет мешать работе.
В интервью телеканалу NBC он отметил, что самостоятельно определит этот момент.
«Я думаю, я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру», — сказал американский лидер.
В январе газета New York Times выпустила статью, в которой исследовала расписание Дональда Трампа. Журналисты заметили, что президент стал проводить меньше публичных мероприятий по сравнению с его первым сроком. Сам мужчина опроверг слухи, что у него проблемы со здоровьем.
Дональд Трамп — политик, президент США с 20 января 2025 года, предприниматель, миллиардер. Ранее занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017–2021 годах.