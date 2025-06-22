Иран впервые использовал ракету Kheibar Shekan при атаке на Израиль
Иран впервые использовал ракету Kheibar Shekan в утренней атаке против Израиля, сообщило агентство Mehr, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Отмечалось, что использованное в операции оружие третьего поколения Kheibar Shekan — баллистическая ракета с разделяющейся головной частью Воздушно-космических сил КСИР.
В итоге во время этого удара по Израилю КСИР запустил сорок ракет на твердом и жидком топливе.
В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы государства атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе Фордо, Натанз и Исфахан. Глава страны назвал это «историческим моментом» для Штатов, Израиля и всего международного сообщества и подчеркнул, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.
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