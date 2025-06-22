Tasnim: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения после атаки ВВС США

22 июня 2025, 12:17

Фото: iStock/Racide

Иранский ядерный объект в Фордо получил только частичные повреждения в результате атаки со стороны ВВС США. Об этом сообщает Tasnim.





Местные власти в разговоре с агентством опровергли заявления американского лидера Дональда Трампа о полном уничтожении ядерного объекта, а также подтвердили отсутствие в окрестностях радиоактивных и химических загрязнений.



«Ситуация в окрестностях в норме, жизнь течет своим чередом, не видно даже дыма и признаков пожара», — говорится в сообщении.