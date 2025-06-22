Медведев объявил, что США после ударов по Ирану оказались втянуты в новый конфликт
США после ударов по Ирану оказались втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Об этом объявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.
В ночь на 22 июня Вашингтон открыто вступил в военный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном: военно-воздушные силы и флот нанесли удар по ключевым объектам ядерной программы Ирана.
Однако критическая инфраструктура ядерного цикла могла получить лишь незначительные повреждения, считает Медведев.
«Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Со слов политика, из-за ночных действий Штаты оказались втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции, а пришедший в роли «президента-миротворца» Дональд Трамп начал новую войну. Вместе с тем политический режим Ирана сохранился и от случившегося стал лишь сильнее, уточнил Медведев.
«Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал», — отметил зампред Совбеза РФ.
Политик обратил внимание, что абсолютное большинство государств осуждает действия Тель-Авива и Вашингтона.
«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!», — заключил Медведев.