Медведев объявил, что США после ударов по Ирану оказались втянуты в новый конфликт

22 июня 2025, 12:19

Фото: iStock/ rarrarorro

США после ударов по Ирану оказались втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Об этом объявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.





В ночь на 22 июня Вашингтон открыто вступил в военный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном: военно-воздушные силы и флот нанесли удар по ключевым объектам ядерной программы Ирана.



Однако критическая инфраструктура ядерного цикла могла получить лишь незначительные повреждения, считает Медведев.





«Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

«Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал», — отметил зампред Совбеза РФ.

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!», — заключил Медведев.