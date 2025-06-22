Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН после атаки США на ядерные объекты
Иран обратился в Совет Безопасности ООН с требованием провести экстренное заседание после ударов ВВС США по ядерным объектам страны. Об этом заявил иранский постпред при всемирной организации Амир-Саид Иравани. Его слова приводит агентство IRNA.
«Исламская Республика Иран срочно призывает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии», — говорится в официальном заявлении Иравани.Иранский политик направил соответствующее письмо председателю и генсеку организации. По его словам, действия Вашингтона представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН.
Перед этим сообщалось, что в исламской республике не нашли признаков радиоактивного загрязнения после атаки США.