Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН после атаки США на ядерные объекты

22 июня 2025, 11:09

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран обратился в Совет Безопасности ООН с требованием провести экстренное заседание после ударов ВВС США по ядерным объектам страны. Об этом заявил иранский постпред при всемирной организации Амир-Саид Иравани. Его слова приводит агентство IRNA.







«Исламская Республика Иран срочно призывает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии», — говорится в официальном заявлении Иравани.