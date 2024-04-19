Jerusalem Post: Израиль не возьмёт на себя ответственность за удар по Ирану

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Власти Израиля официально не возьмут на себя ответственность за атаку по территории Ирана. Они не станут этого делать по стратегическим причинам.
Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники в правительстве и службах безопасности страны. Хотя собеседник издания признал, что Израиль ответил Ирану таким же образом, как был атакован сам (око за око, по его словам), ответственность за нанесение удара еврейское государство брать на себя не будет.
Сам Тегеран назвал произошедшее «взрывом на заводе», так как хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта. Израильские источники издания также сообщили о своём недоумении по поводу того, что Пентагон раскрыл СМИ информацию о причастности Израиля к атаке. В Израиле считают, что США «следовало бы помолчать», чтобы сохранить достоинство Ирана и не провоцировать обострение ситуации.
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Александр Бойцов