Иран заинтересован в безвизовом режиме с Россией
На Петербургском международном экономическом форуме посол Ирана в России Казем Джалали заявил о заинтересованности Тегерана в установлении полного безвизового режима с Москвой. Об этом пишет газета «Известия».
По словам дипломата, иранская сторона выражает полную готовность открыть страну для граждан РФ. Он добавил, что Исламская Республика уже направила свои предложения России по этому вопросу.
Казем Джалали отдельно выделил успехи в финансово‑экономическом сотрудничестве. Торговля осуществляется в национальных валютах, а уровень банковского взаимодействия достиг исторических максимумов. Вместе с тем посол отметил, что для дальнейшего прогресса требуется преодолеть ряд существующих барьеров и ускорить реализацию отдельных инициатив.
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