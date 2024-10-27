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Иран запросил экстренное заседание СБ ООн в связи с атакой Израиля

27 октября 2024, 02:34
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с атакой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщает РИА Новости, эту просьбу передала иранская делегация в ООН.


«Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать срочное заседание для рассмотрения этого серьезного нарушения и незаконных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима», – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Израиль ударил по Ирану. До этого официальные лица Ирана проинструктировали иранскую армию о подготовке к войне в случае ответной атаки Израиля. Армии было поручено разработать различные планы ответа на израильскую атаку.

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В США заявили о невозможности завершения ближневосточного конфликта до выборов
27 октября 2024, 01:33

Фото: iStock/rarrarorro

Официальные лица США не верят, что премьер-министр Израиля Нетаньяху положит конец ближневосточному конфликту до президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Подчеркивается, что премьер-министр Нетаньяху считается союзником бывшего президента США Дональда Трампа. Это связано с тем, что израильский премьер-министр несколько раз встречался с потенциальным американским лидером.

Израиль нанес удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Накануне иранские чиновники приказали иранской армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля.

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Правящая партия Грузии набрала предварительно более половины голосов
27 октября 2024, 01:13

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 59,1% голосов на парламентских выборах после пересчета данных с более чем 40% процентов избирательных участков. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии.
Отмечается, что Грузинская мечта» набрала более 364 тысяч голосов после пересчета данных с 1 249 избирательных участков, что составляет 40,1% избирательных участков. Кроме того, в законодательный орган прошли основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.

Это «Единство – Национальное движение» (9,9%), «Коалиция за перемены» (9,3%), «Сильная Грузия» (7,6%) и «За Грузию» (6,4%).

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что МВД Грузии возбудило уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней. Причиной тому стали показанные местным телеканалом видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди вбрасывают пачки бюллетеней в урны для голосования, в то время как члены избирательной комиссии бездействуют.

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Грузинская оппозиция заявила о своей победе на выборах
Лидер «Единств» Вашадзе заявил о побебе грузинской оппозиции на выборах
27 октября 2024, 00:56

Фото: iStock/bizoo_n

Лидер партии «Единство – Национальное движение» Григорий Вашадзе в эфире телеканала «Формула» заявил, что оппозиционные партии в Грузии победили на парламентских выборах.
«Мы победили на этих выборах. Абсолютно все данные указывают на это. Первое – это exit poll, затем мы получаем данные с участков. Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил политик.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что МВД Грузии возбудило уголовное дело по подозрению во вбросе бюллетеней. Причиной тому стали показанные местным телеканалом видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди вбрасывают пачки бюллетеней в урны для голосования, в то время как члены избирательной комиссии бездействуют.

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#выборы
#оппозиция
#цик
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ЦИК в Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса
ЦИК публикует пересчитанные вручную голоса: «Грузинская мечта» лидирует с 61%
27 октября 2024, 00:35

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приступила к публикации результатов ручного пересчета голосов избирателей. Подсчитаны данные с 34,3% избирательных участков, согласно которым партия «Грузинская мечта» набрала более 61% голосов, сообщает РИА Новости.
В парламент проходят еще четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. Это «Единство – Национальное движение» (10,02%), «Коалиция за перемены» (8,6%), «Сильная Грузия» (7,2%) и «За Грузию» (6%).

По результатам электронного голосования, после подсчета более 72% бюллетеней, «Грузинская мечта» получила более 53% голосов. Подсчитанные электронным способом голоса должны быть пересчитаны вручную, чтобы получить юридическую силу.

«Сейчас на сайт поступают имеющие юридическую силу подсчитанные вручную итоговые протоколы, там же вы увидите результаты электронного голосования», – заявил представитель ЦИК на брифинге.

Ранее стало известно, что с окончанием парламентских выборов в Грузии социологические службы начали публиковать результаты экзит-полов.

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Захарова прокомментировала закон о найме иностранцев в ВСУ
Захарова: иностранные командиры будут бросать бойцов ВСУ в «мясные штурмы»
26 октября 2024, 23:06

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Украинский закон, разрешающий нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ), нужен для того, чтобы они могли активнее добивать украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«[Закон нужен], чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства становиться офицерами Вооруженных сил Украины. Ранее иностранцы могли служить в Вооруженных силах Украины только на должностях рядовых и сержантского состава.

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Правящая партия Грузии побеждает с 53% голосов после обработки 70% участков
26 октября 2024, 22:32

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах в Грузии с результатом в 53% голосов, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что данный показатель фиксируется после обработки бюллетеней с 70% участков.
Сама партия, в свою очередь, заявляет, что по итогам выборов смогла получить около 90 мандатов из 150.

Ранее правящую партию Грузии «Грузинская мечта» поздравил с победой на выборах до подведения итогов венгерский премьер Виктор Орбан.
«Поздравляю премьер-министра (Грузии Ираклия) Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!» —написал он в своих соцсетях.
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Миссия Ирана в ООН: если ЦАХАЛ бил по Ирану с территории Ирака — США соучастники
26 октября 2024, 21:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Использование воздушного пространства оккупированного Вашингтоном Ирака для ударов Израиля по иранской стороне делает США соучастниками преступления, считает миссия исламской республики в ООН.
«Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. Вывод: cоучастие США в этом преступлении несомненно», — прокомментировало в соцсетях постпредство Ирана при международной организации.
В ночь на субботу израильская армия заявила об ударах по военной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на удары по Израилю в начале октября.

Напряженность между Тегераном и Тель-Авивом увеличилась на фоне ликвидации Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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Орбан поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах до объявления итогов
26 октября 2024, 21:01

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Венгерский премьер Виктор Орбан поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» с победой на выборах до подведения итогов. Поздравление политик опубликовал в социальных сетях.
«Поздравляю премьер-министра (Грузии Ираклия) Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!» — сказано в публикации Орбана.
Выборы в Грузии закончились в 19:00 по Москве. Партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала, по результатам экзитпола, более 56% голосов. Сейчас она празднует победу в центре Тбилиси.

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#венгрия
#грузия
#виктор орбан
#выборы
#голосование
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Правящая в Грузии партия отмечает победу в парламентских выборах
26 октября 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Aoraee

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отмечает победу на парламентских выборах, передает местное телевидение. Согласно результату экзитпола проправительственного телеканала «Имеди», она набрала свыше 56% голосов избирателей. Праздничную церемонию показывают в эфире.
«Я вас уверяю, что в ближайшие четыре года мы сделаем очень много, и через четыре года Грузия будет одной из самых успешных стран. Наша команда обязательно будет ценить это доверие. Команда, которая представлена тут, я думаю, является лучшей частью нашего общества», — сказал политик и глава грузинской правящей партии Бидзина Иванишвили в рамках праздничного митинга.
Победу празднуют в центре Тбилиси, где расположен офис партийцев и сцена, с которой они общаются со своими сторонниками. В голосовании участвовали 18 партий.

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» правит в стране уже на протяжении 12 лет. Чтобы пройти в парламент, необходимо набрать больше пяти процентов голосов избирателей.

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#мир
#грузия
#выборы
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