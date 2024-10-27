Иран запросил экстренное заседание СБ ООн в связи с атакой Израиля

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Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с атакой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщает РИА Новости, эту просьбу передала иранская делегация в ООН.
«Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать срочное заседание для рассмотрения этого серьезного нарушения и незаконных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима», – говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Израиль ударил по Ирану. До этого официальные лица Ирана проинструктировали иранскую армию о подготовке к войне в случае ответной атаки Израиля. Армии было поручено разработать различные планы ответа на израильскую атаку.
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