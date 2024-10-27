В США заявили о невозможности завершения ближневосточного конфликта до выборов

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Официальные лица США не верят, что премьер-министр Израиля Нетаньяху положит конец ближневосточному конфликту до президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Подчеркивается, что премьер-министр Нетаньяху считается союзником бывшего президента США Дональда Трампа. Это связано с тем, что израильский премьер-министр несколько раз встречался с потенциальным американским лидером.
Израиль нанес удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Накануне иранские чиновники приказали иранской армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля.
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