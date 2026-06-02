Трамп обматерил израильского премьера из-за срыва перемирия с Ираном
Axios: Трамп в нецензурной форме отчитал Нетаньяху из-за срыва перемирия
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios.
По данным издания, американский лидер охарактеризовал коллегу как «сумасшедшего». В беседе на повышенных тонах он также напомнил ему о своей непоколебимой поддержке, без которой, как считает Трамп, Нетаньяху сейчас был бы в другом месте.
«Если бы не я, ты был бы в тюрьме... Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого ненавидят и Израиль», — заявил Трамп согласно информации портала.
Глава Белого дома прямо указал на то, что именно он помог Нетаньяху избежать тюремного заключения по делу о коррупции и предрек дальнейшую изоляцию Израиля на международной арене в связи с ударами по Ливану. Трампа также беспокоила высокая смертность среди гражданских лиц и разрушение зданий в попытках устранить командиров движения «Хезболлах», отмечает издание.