Число жертв израильских ударов в Ливане резко выросло – последние данные

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Число жертв израильских авиаударов по южным и восточным районам Ливана продолжает расти. По данным центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана, число погибших возросло до 492 человек, а раненых — до 1645.
Ранее сообщалось о 356 погибших и 1246 пострадавших. Бомбардировки продолжаются на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанскими силами. Власти Ливана продолжают оказывать экстренную помощь пострадавшим, однако число жертв, по прогнозам, может увеличиться.
Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.
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Ранее сообщалось о 356 погибших и 1246 пострадавших. Бомбардировки продолжаются на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанскими силами. Власти Ливана продолжают оказывать экстренную помощь пострадавшим, однако число жертв, по прогнозам, может увеличиться.
Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.
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Елена Перлова