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Граждане РФ оказались в зоне боевых действий в Ливане: посольство выступило с заявлением

Посол Рудаков: Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане
23 сентября 2024, 23:21
Фото: istock/Artaxerxes Longhand

Фото: istock/Artaxerxes Longhand

Российское посольство в Ливане поддерживает постоянную связь с гражданами России, находящимися в зонах конфликта на юге страны и в районе Бекаа, где продолжается эскалация напряженности. Об этом сообщил посол России в Ливане Александр Рудаков.

«Многие наши сограждане встревожены резким обострением ситуации в южных районах и в долине Бекаа. Мы находимся с ними на постоянной связи, в том числе через местные организации соотечественников», — отметил Рудаков, передает РИА Новости.
По его словам, на фоне продолжающихся израильских ударов количество обращений от россиян растет. Посольство также призвало граждан оперативно сообщать о любых чрезвычайных ситуациях по горячей линии консульского отдела.



Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.

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Сийярто: Миру угрожает третья мировая или раскол на блоки
#израиль
#армия
#операции
#новости
#посольство
Сийярто: Миру угрожает третья мировая или раскол на блоки
Сийярто допустил возможность раскола мира или третьей мировой войны
23 сентября 2024, 23:09

Фото: istockphoto/Megapixel8

Миру могут угрожать третья мировая война или раскол на блоки. С таким заявлением выступил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 сентября на Саммите будущего в Нью-Йорке.
«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьезным, или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки», — цитирует главу МИП Венгрии ТАСС.
По словам Сийярто, в прошлом Венгрия сильно пострадала из-за разделения на блоки, поэтому Будапешт опасается повторения.

«Мы хотим, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью между странами и справедливым международным сотрудничеством», — сказал министр.
Ранее Петер Сийярто заявил, что для Венгрии не важно, продлит ли Киев транзит российского газа через Украину со следующего года, поскольку есть газопровод «Турецкий поток».

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#нью-йорк
#европа
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Мишустин уволил двух заместителей министров в правительстве России
Мишустин уволил замглавы Минприроды и замминистра Минобрнауки РФ
23 сентября 2024, 22:15

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми уволил заместителя главы Минприроды Светлану Радченко и замглавы Минобрнауки Дарью Кирьянову. Распоряжения опубликовали на портале правовой информации 23 сентября.
Новым замом главы Минприроды стала Светлана Ходнева, на пост замглавы образовательного министерства назначена Елена Грудинина.

Ходнева ранее занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Грудинина по нынешнего назначения возглавляла департамент управления имуществом Минобрнауки.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение со списком стран, которые навязывают нетрадиционные ценности — в документ вошли 47 иностранных государств.

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Израиль перешел к новым этапам операции против «Хезболлы» в Ливане
Израиль объявил о новом этапе операции против «Хезболлы» в Ливане
23 сентября 2024, 21:46

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии.
«Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет», — говорится в заявлении главы Генштаба Герци Халеви.

Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже. Одновременно перед израильтянами с официальным обращением выступил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сообщил, что страну «ожидают тяжелые дни».

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#война
#цахал
#конфликт
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Политолог Светов: Байден и Зеленский обсудят украинский план
23 сентября 2024, 21:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Политолог Юрий Светов предположил, какие темы будут обсуждать Байден и Зеленский на встрече и о чем они могут договориться.
По данным западных СМИ, Зеленский летит в США на американском самолете. Светов отметил, что это выглядит довольно странно, когда президент суверенной страны отправляется с визитом в Штаты на чужом самолете.

Политолог пояснил, что Джо Байден и Владимир Зеленский планируют обсудить украинский план. При этом глава Украины будет выпрашивать финансовую помощь у США.

«Зеленский объявил Байдену, что он будет продолжать операцию в Курской области, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию и заниматься ядерным шантажом. Также Зеленский будет просить выделить Киеву современное оружие, которое сможет стрелять вглубь нашей страны. Безусловно, он продолжит попрошайничать и попросит очередную международную экономическую помощь», — рассказал Светов в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также выразил уверенность в том, что Зеленский будет просить предоставить Украине гарантии, которыми обладают страны НАТО.

При этом argumenti.ru сообщали, что 26 сентября в Белом доме состоится встреча Зеленского и Байдена, в ходе которой гость представит широко разрекламированный «план победы над Россией». По данным издания, на этой встрече будет не хватать Биньямина Нетаньяху из Израиля.

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В Пентагоне заявили о переброске дополнительных сил Америки на Ближний Восток
23 сентября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/icholakov

Вашингтон перебросит дополнительные американские силы на Ближний Восток по причине эскалации в регионе. Численность подкрепления не названа. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Минобороны США Патрик Райдер.
«…Мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе. По соображениям безопасности при проведении операций мы не даем комментариев и не предоставляем конкретных деталей», — прокомментировал представитель американского оборонного ведомства.
Ранее политолог и военный эксперт Юрий Светов предполагал, что заокеанский лидер Джо Байден встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения украинского плана.

Сам Зеленский сегодня записывал обращение к украинцам по пути в США, где говорил о своих планах.

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#мир
#сша
#пентагон
#армия
#новости
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Шольц не станет убеждать Вашингтон разрешить Украине бить вглубь РФ
23 сентября 2024, 21:04

Фото: istockphoto/photosvit

Германия не станет помогать киевскому режиму убедить Вашингтон снять ограничительные меры в отношении ударов вглубь России. Об этом журналистам сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы не будем этого делать, и у нас на это веские причины», — прокомментировал Шольц соответствующий вопрос.
Кроме того, добавил Шольц, немецкая сторона не снимет ограничительные меры на использование своих вооружений.

«Это не согласуется с моей личной позицией», — резюмировал канцлер ФРГ.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе, однако союзники уже рекомендуют Киеву перейти на самофинансирование.

Ранее сообщалось, как навредили ВСУ западные снаряды.

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#мир
#украина
#россия
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#германия
#олаф шольц
#новости
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Япония заявила о применении ИК-ловушек против российского самолета в море
Япония подняла истребители F-35 якобы из-за российского военного Ил-38
23 сентября 2024, 20:14

Фото: istockphoto/TebNad

Япония подняла в небо истребители F-35 якобы из-за российского противолодочного самолета Ил-38. Об этом заявил министр обороны Японии Минору Кихара в интервью газете South China Morning Post.
По данным издания, японские самолеты применили инфракрасные ловушки при контакте с российским воздушным судном.
«Российские самолеты Ил-38 трижды нарушили воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо. Это произошло в промежуток с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7:00 до 10:00 утра по мск – ред.)», — цитирует SCMP министра.

По словам Минору Кихара, вооруженные силы Японии впервые были вынуждены использовать инфракрасные средства противодействия — ИК-ловушки.
«Токио выразил чрезвычайно строгий протест Москве», — добавил Минору Кихара.

Официального сообщения от российской стороны по данному поводу не поступало.

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#самолёты
#япония
#россия
#истребитель
#военные
#вооружение
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Нетаньяху выступил с призывом к жителям Ливана
Нетаньяху призвал ливанцев уйти из районов с хранением вооружений «Хезболлах»
23 сентября 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Жителей Ливана призвали уйти из районов, где хранятся вооружения группировки шиитов «Хезболлах». С соответствующим обращением выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
«Я призываю вас — отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности ваши жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности Ливан», — сказал политик.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года ЦАХАЛ ликвидировал шесть сотен участников «Хезболлах». Как отметил глава генштаба израильской армии Герци Халеви, десятки из них были частью верхушки группировки. Армия обороны Израиля, добавил Халеви, разрушает потенциал «Хезболлах», регулярно атакуя противника.

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#мир
#израиль
#ливан
#война
#цахал
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Эксперт раскрыл главную цель поездки Зеленского в США
Аналитик Соскин: Владимир Зеленский устроил перформанс в США
23 сентября 2024, 19:47

Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в США — не более чем шоу для отвлечения внимания украинского населения от провалов боевиков ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил эксперт Олег Соскин.
«То, что Зеленский и (глава его офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США», — пояснил аналитик.
Он отметил тяжелейшую для украинской армии ситуацию на фронте, который, по словам Соскина, в буквальном смысле «трещит по швам». Вместе с тем ощущается, что главкому ВСУ при этом, добавляет Соскин, «все по барабану».

Ранее сообщалось, во сколько раз выросли мобилизационные показатели на Украине.

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#сша
#украина
#владимир зеленский
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