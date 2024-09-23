Граждане РФ оказались в зоне боевых действий в Ливане: посольство выступило с заявлением

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Российское посольство в Ливане поддерживает постоянную связь с гражданами России, находящимися в зонах конфликта на юге страны и в районе Бекаа, где продолжается эскалация напряженности. Об этом сообщил посол России в Ливане Александр Рудаков.
«Многие наши сограждане встревожены резким обострением ситуации в южных районах и в долине Бекаа. Мы находимся с ними на постоянной связи, в том числе через местные организации соотечественников», — отметил Рудаков, передает РИА Новости.По его словам, на фоне продолжающихся израильских ударов количество обращений от россиян растет. Посольство также призвало граждан оперативно сообщать о любых чрезвычайных ситуациях по горячей линии консульского отдела.
Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.
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Елена Перлова