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Миру могут угрожать третья мировая война или раскол на блоки. С таким заявлением выступил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 сентября на Саммите будущего в Нью-Йорке.
«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьезным, или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки», — цитирует главу МИП Венгрии ТАСС.По словам Сийярто, в прошлом Венгрия сильно пострадала из-за разделения на блоки, поэтому Будапешт опасается повторения.
«Мы хотим, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью между странами и справедливым международным сотрудничеством», — сказал министр.Ранее Петер Сийярто заявил, что для Венгрии не важно, продлит ли Киев транзит российского газа через Украину со следующего года, поскольку есть газопровод «Турецкий поток».
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