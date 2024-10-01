Иран заявил об уничтожении израильской авиабазы Неватим

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В результате ракетного удара со стороны Ирана уничтожена израильская военная база «Неватим» в пустыне Негев. Об этом сообщает 1 октября иранское информационное агентство Tasnim.
«Террористическая база Неватим в Негев уничтожена иранскими ракетами», — транслирует заявление военных агентство.
К заявлению прилагается видеозапись, где, по заявлению журналистов, иранские ракеты уничтожают территорию израильской военной базы. Официальное подтверждение либо опровержения по ситуации на военной базе «Неватим» от Израиля пока не последовало.
Ранее Корпус стражей исламской революции пригрозил Израилю новыми сокрушительными атаками, если Иерусалим ответит на действия Ирана. Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в этот вторник, 1 октября. Сообщалось, что выпустили порядка 500 ракет.
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Лия Мурадьян