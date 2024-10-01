Исламский корпус пригрозил Израилю сокрушительными атаками

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Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если предпримет ответные меры на действия Ирана. Об этом заявил 1 октября Корпус стражей исламской революции КСИР.
«Если израильский режим отреагирует на действия Ирана, он столкнется с дальнейшими сокрушительными атаками», — говорится в официальном заявлении вооруженных сил Ирана.
Ранее представитель военного ведомства Израиля ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США знали о готовящемся ракетном удара Ирана и заранее предупредили Иерусалим.
В ходе массированного удара по Израилю вечером 1 октября Иран запустил около 500 ракет, часть из которых преодолели защитный «Железный купол» израильской армии.
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Лия Мурадьян