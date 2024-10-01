КСИР выпустил баллистические ракеты по военным объектам Израиля

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Баллистические ракеты по военным объектам Израиля в ходе атаки выпустил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится на сайте элитных подразделений иранских ВС. Детали в исламской республике пообещали предоставить позднее.
«Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий», — сказано в публикации КСИР.
Там уточнили, что атака одобрена Высшим советом нацбезопасности страны и генштабом ВС с поддержкой Минобороны Ирана.
Ранее атаку Ирана на Израиль прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он рассказал, что было бы, если бы он был хозяином Белого дома.
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Никита Кротов