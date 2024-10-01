Shafaqna: при ударе Ирана уничтожено свыше 20 истребителей Израиля F-35

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Свыше 20 истребителей Израиля F-35 уничтожил Иран во время своей атаки, пишет иранское агентство Shafaqna.
«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — сказано в публикации.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в настоящее время угрозы со стороны Ирана нет, поэтому израильтяне могут покинуть бомбоубежища. Со слов представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, удары будут «иметь последствия» для исламской республики. Данных о пострадавших нет.
Там в свою очередь отметили, что атаку одобрили в Минобороны. Ранее стало известно, что Ливан на пару часов закрыл воздушное пространство в связи с происходящим в регионе.
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