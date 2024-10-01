Shafaqna: при ударе Ирана уничтожено свыше 20 истребителей Израиля F-35

Йеменские хуситы мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по двум кораблям в Красном море и Индийском океане. Среди них британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море. Об этом сообщил 1 октября военный представитель движения Яхья Сариа.