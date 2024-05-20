Иранист Фёдорова ответила, будут ли изменения в политике Ирана в ближайшее время

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Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.
«Я не думаю, что в этот переходный период могут произойти какие-то изменения внутреннего или внешнеполитического курса, потому что всё определяет верховный лидер Ирана, как и при президенте, при господине Раиси, так и без него», — пояснила в беседе с RT Фёдорова.
До этого секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Как передают argumenti.ru, Шойгу подчеркнул, что россияне скорбят о такой утрате вместе с гражданами Ирана.
Ранее политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.
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Мелисса Тимофеева