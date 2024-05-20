Смерть Раиси: какие изменения ожидаются в отношениях России и Ирана

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В настоящее время Иран потрясён смертью своего президента Эбрахима Раиси. При этом с приходом к власти нового лидера отношения России и Ирана существенно не изменятся.
Такое предположение сделал автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1».
Он также предположил, что следующий лидер Ирана может иметь другую позицию. Однако говорить об этом преждевременно до выяснения обстоятельств крушения вертолёта, на борту которого был Раиси. Если причиной его гибели стал террористический акт, то дело может дойти до войны, уверен военный эксперт.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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При крушении вертолета Раиси погибли восемь человек
«Сейчас Иран находится в состоянии некой фрустрации, как и любое государство, лидер которого внезапно погиб или был убит в результате террористической атаки. Как поведёт себя Иран до конца спрогнозировать сложно. С высокой долей вероятности внешняя политика Ирана сохранит свой курс. Однако не факт, что следующий президент Ирана будет настолько же мужественно и принципиально отстаивать наработки, которые создал Раиси», — считает Живов.
Он также предположил, что следующий лидер Ирана может иметь другую позицию. Однако говорить об этом преждевременно до выяснения обстоятельств крушения вертолёта, на борту которого был Раиси. Если причиной его гибели стал террористический акт, то дело может дойти до войны, уверен военный эксперт.
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
«Сотрудничество России и Ирана долгосрочное: портовая логистика, строительство железных дорог и сухопутных коридоров, военно-техническое сотрудничество — всё это выводит обе страны на принципиально новый уровень военных возможностей. Также все эти долгосрочные договоры сулят Ирану большие перспективы. Не думаю, что курс наших союзников сильно изменится. Однако скорость реализации этих проектов и качество могут пострадать», — заключил Живов.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Элина Позднякова