Названа возможная причина крушения вертолёта Раиси

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.
По его мнению, причиной трагедии могла стать техническая неисправность техники, а также специфическая местность, где летел вертолёт, также могла сыграть свою роль.
А доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев ответил, кто будет управлять страной после гибели Раиси.
Ранее вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая.
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«Я не думаю, что у Израиля хватило бы сил на это. И я думаю, что здесь просто чисто техническая проблема», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.
А доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев ответил, кто будет управлять страной после гибели Раиси.
«Если говорить о процедурах, то есть должность первого вице-президента — её занимает Мохаммад Мохбер. Он и будет временно исполняющим обязанности президента. Затем по решению верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи будет назначена комиссия по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов», — пояснил в беседе с RT Юртаев.
Ранее вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая.
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Мелисса Тимофеева