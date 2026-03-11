«Все идет криво»: в РФ оценили военную кампанию США в Иране
В Иране у США все пошло не по плану. Такое заявление сделал военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.
Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп заявлял, что цель военной кампании в Иране будет достигнута за четыре дня. Однако пока все идет не по его плану.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Крапивник уточнил, что, с одной стороны, руководство в Иране сменилось. Однако теперь к власти пришли люди, которые не особо настроены на разговор с американцами.
«В результате все идет криво. Ракеты у американцев заканчиваются. Противоракетные ракеты вообще уже на последней стадии запасов. Сейчас вывозят арсеналы уже из Южной Кореи и из Японии. С ракетами проблемы. Уже притягивают самолеты Б-52 с тяжелыми бомбами, чтобы разбрасывать их по городам», — отметил эксперт.
Вместе с тем в США начались антивоенные протесты, растет популярность демократов, усилилась инфляция. В целом, как отмечает Крапивник, ситуация для Вашингтона бесповоротно пошла не в ожидаемую сторону. Иран разрушил базы, которые строились в районе Персидского залива в течение тридцати лет. А в случае начала сухопутной операции наступит конец для всей военной кампании, уверен Крапивник.