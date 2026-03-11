NYT: Белый дом просчитался при планировании операции против Ирана

11 марта 2026, 11:54

Фото: iStock/Vacclav

Администрация президента США Дональда Трампа допустила несколько серьезных ошибок при планировании военной операции против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times.





Как пишет издание, Вашингтон недооценил способность Тегерана повлиять на мировые нефтяные рынки через возможное перекрытие Ормузского пролива. После угроз Ирана открыть огонь по коммерческим нефтяным танкерам судоходство в районе Персидского залива практически остановилось, что привело к резкому росту мировых цен на нефть.



В результате Белому дому пришлось срочно искать способы сдержать энергетический кризис, который уже вызвал рост цен на бензин в США. Кроме того, из-за ответных действий Ирана Вашингтон был вынужден эвакуировать часть своих дипломатических миссий на Ближнем Востоке, что не входило в первоначальные планы.



Как отмечает NYT, внутри американской администрации некоторые чиновники начинают пессимистично оценивать отсутствие четкой стратегии завершения конфликта. Однако, по информации источников газеты, они стараются не говорить об этом напрямую Трампу, который продолжает заявлять о «полном успехе» операции. Издание указывает, что дестабилизация энергетических рынков вызывает беспокойство среди республиканцев в США, поскольку рост цен на топливо может негативно сказаться на их экономической повестке перед предстоящими промежуточными выборами.

