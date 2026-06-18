Путин оценил мирные договоренности между США и Ираном

18 июня 2026, 15:46

Путин: Россия и АСЕАН приветствуют договоренность США и Ирана

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и страны АСЕАН поддержали достижение мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.





Напомним, 18 июня президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали в электронном виде меморандум о взаимопонимании. В рамках этого документа прекращается ведение боевых действий, а готовится поэтапное возобновление судоходства через Ормузский пролив.





«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — привел слова Путина корреспондент URA.RU с места событий.