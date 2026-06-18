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Путин оценил мирные договоренности между США и Ираном

Путин: Россия и АСЕАН приветствуют договоренность США и Ирана
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и страны АСЕАН поддержали достижение мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.



Напомним, 18 июня президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали в электронном виде меморандум о взаимопонимании. В рамках этого документа прекращается ведение боевых действий, а готовится поэтапное возобновление судоходства через Ормузский пролив.

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — привел слова Путина корреспондент URA.RU с места событий.
Российский лидер выразил надежду на то, что подписанный сторонами документ позволяет рассчитывать на скорейшую стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, благодаря достижению договоренностей наладится обстановка на энергетических и продовольственных рынках.
Элина Позднякова

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