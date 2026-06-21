Telegraph: премьер-министр Великобритании Стармер объявит об отставке 22 июня

21 июня 2026, 00:50

Кир Стармер (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера считают, что он готовится подать в отставку. Вероятно, это случится уже в понедельник, пишет Telegraph.