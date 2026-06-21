Telegraph: премьер-министр Великобритании Стармер объявит об отставке 22 июня
Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера считают, что он готовится подать в отставку. Вероятно, это случится уже в понедельник, пишет Telegraph.
Издание ссылается на сведения, полученные от официальных и высокопоставленных правительственных лиц. Критикуемый премьер‑министр, по мнению окружения, осознаёт, что «игра окончена», говорится в публикации.
Один из депутатов‑лейбористов в комментарии газете предположил, что Стармер может назвать дату своего ухода 22 июня. При этом политик, как отмечается, сейчас пользуется поддержкой лишь «друзей и семьи».
Напомним, в субботу газета сообщала, что более 100 британских депутатов выступили с призывом к отставке Кира Стармера.
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