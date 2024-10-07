Иранские аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов

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Ограничения на полеты, введенные в Иране до утра 7 октября, сняты. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации исламской республика Джафара Язерлу.
По его словам, иранские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов.
Ранее российских граждан в Иране призвали воздержаться от фото- и видеосъемки на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются распространить в социальных сетях». Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все российские внешнеполитические ведомства в Иране работают в обычном режиме.
До этого Россиян предупредили об опасности посещения Ливана в связи с интенсивными ракетными обстрелами со стороны Израиля.
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«Сегодня с 23:00 (22:30 по московскому времени) полеты осуществляются в обычном режиме», – указал он.
Ранее российских граждан в Иране призвали воздержаться от фото- и видеосъемки на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются распространить в социальных сетях». Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все российские внешнеполитические ведомства в Иране работают в обычном режиме.
До этого Россиян предупредили об опасности посещения Ливана в связи с интенсивными ракетными обстрелами со стороны Израиля.
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Александр Климов