Иранские власти задерживают афганцев по подозрению в работе на МОССАД

01 июля 2025, 19:05

Фото: iStock / EyeEm Mobile GmbH

В Иране продолжаются масштабные рейды против афганских мигрантов, подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой МОССАД. Задержания проходят по всей стране, в том числе на фабриках и в местах проживания переселенцев. Иранские спецслужбы считают, что задержанные причастны к атакам беспилотников и передаче информации.