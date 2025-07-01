Иранские власти задерживают афганцев по подозрению в работе на МОССАД
В Иране продолжаются масштабные рейды против афганских мигрантов, подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой МОССАД. Задержания проходят по всей стране, в том числе на фабриках и в местах проживания переселенцев. Иранские спецслужбы считают, что задержанные причастны к атакам беспилотников и передаче информации.
Как сообщает Baza, ранее была опубликована видеозапись допроса задержанных, приговоренных к казни. По их словам, они передавали данные о местонахождении иранских объектов агентам МОССАД за вознаграждение.
Правительство Ирана установило срок для незаконно проживающих в стране афганцев до 6 июля. По данным ООН, в июне Иран покинули более 230 тысяч афганцев, в основном депортированные.
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