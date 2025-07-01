Трамп пообещал «рассмотреть» депортацию Маска

Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации Илона Маска
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации американского миллиардера Илона Маска. Об этом старший корреспондент Белого дома Эмили Гудин написала в социальной сети Х.



«Я спросила президента Трампа, депортирует ли он Илона Маска, и он сказал, что ему придется рассмотреть это», — заявила Гудин.

Между главой Соединенных Штатов и предпринимателем разгорелся очередной публичный скандал, когда Трамп в своей соцсети Truth Social посоветовал Маску «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах.

Трамп добавил, что всегда выступал против обязательного внедрения электромобилей, а Вашингтон может сэкономить миллиарды долларов, отказавшись от господдержки Tesla и SpaceX.

Ранее стало известно, что амеркианский лидер пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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