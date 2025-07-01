Трамп пообещал «рассмотреть» депортацию Маска
Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации Илона Маска
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации американского миллиардера Илона Маска. Об этом старший корреспондент Белого дома Эмили Гудин написала в социальной сети Х.
«Я спросила президента Трампа, депортирует ли он Илона Маска, и он сказал, что ему придется рассмотреть это», — заявила Гудин.
Между главой Соединенных Штатов и предпринимателем разгорелся очередной публичный скандал, когда Трамп в своей соцсети Truth Social посоветовал Маску «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах.
Трамп добавил, что всегда выступал против обязательного внедрения электромобилей, а Вашингтон может сэкономить миллиарды долларов, отказавшись от господдержки Tesla и SpaceX.
Ранее стало известно, что амеркианский лидер пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».