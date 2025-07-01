Прикрыть лавочку и уехать в ЮАР: Трамп ответил Максу, раскритиковавшему закон о налогах

01 июля 2025, 10:50

Трамп считает, что Маску без субсидий не удалось бы достичь успеха в США

президент США Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп ответил американскому предпринимателю Илону Маску после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект One Big Beautiful Bill Act (о расходах и налогах). По словам Трампа, без субсидий Маску можно было бы «прикрыть лавочку» и вернуться домой в ЮАР.







«<…> Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой — в Южную Африку», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.