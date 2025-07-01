Прикрыть лавочку и уехать в ЮАР: Трамп ответил Максу, раскритиковавшему закон о налогах
Трамп считает, что Маску без субсидий не удалось бы достичь успеха в США
Президент США Дональд Трамп ответил американскому предпринимателю Илону Маску после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект One Big Beautiful Bill Act (о расходах и налогах). По словам Трампа, без субсидий Маску можно было бы «прикрыть лавочку» и вернуться домой в ЮАР.
«<…> Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой — в Южную Африку», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.Ранее Маск заявил, что создаст политическую партию «Америка», если законопроект о расходах и налогах будет принят. Он добавил, что новая партия будет «действительно заботиться о людях».
Позже в социальной сети X американский бизнесмен пообещал, что конгрессмены, поддерживающие законопроект о расходах и налогах, проиграют внутрипартийные выборы (праймериз) в следующем году.
Напомним, что в мае Нижняя палата конгресса США приняла продвигаемый Дональдом Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно даёт внушительные налоговые льготы. В итоге увеличатся и дефицит бюджета, и госдолг.
Илон Маск отмечал, что из-за нового закона бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллиона долларов, а на плечи американских граждан ляжет непосильный долг.