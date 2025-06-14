МИД Израиля утверждает, что Иран готовился создать десять атомных бомб
Израиль ударил по Ирану, основываясь на разведывательных данных, из которых следует, что Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии, вице-премьер страны Антонию Таяни во время выступления в парламенте.
Он подчеркнул, что глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил ему, что решение о начале военной операции было основано на точной развединформации и ядерных и ракетных программах Ирана.
Таяни отметил, что подобные разработки Ирана представляют серьёзную угрозу Израилю, ближневосточному региону и всему международному сообществу.
Итальянский политик добавил, что десять атомных бомб и более двух тысяч баллистических ракет Иран может получить менее чем за шесть тысяч.
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