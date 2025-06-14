МИД Израиля утверждает, что Иран готовился создать десять атомных бомб

14 июня 2025, 13:43

МИД Италии: Израиль утверждает о подготовке Ираном 10 атомных бомб

Фото: iStock/wildpixel

Израиль ударил по Ирану, основываясь на разведывательных данных, из которых следует, что Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии, вице-премьер страны Антонию Таяни во время выступления в парламенте.