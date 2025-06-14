Зеленский раскрыл, как обострение на Ближнем Востоке влияет на Украину

Зеленский: обострение между Ираном и Израилем не помогает Украине
Владимир Зеленский

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном не идёт на пользу Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.



Глава киевского режима подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы в мире, поскольку сильно выросли цены на нефть, что положительно сказывается на России, но не помогает Украине.

Также Зеленский указал на возможное снижение объёмов западной военной помощи Украине на фоне обострения конфликта в ближневосточном регионе.

Политик подчеркнул, что никто не претендует на отношения США и Израиля, но Киев хочет, чтобы из-за этого не уменьшалась помощь Украине.

Анастасия Чинкова

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