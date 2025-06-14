Зеленский раскрыл, как обострение на Ближнем Востоке влияет на Украину

14 июня 2025, 14:44

Зеленский: обострение между Ираном и Израилем не помогает Украине

Владимир Зеленский

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном не идёт на пользу Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.