Зеленский раскрыл, как обострение на Ближнем Востоке влияет на Украину
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном не идёт на пользу Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
Глава киевского режима подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы в мире, поскольку сильно выросли цены на нефть, что положительно сказывается на России, но не помогает Украине.
Также Зеленский указал на возможное снижение объёмов западной военной помощи Украине на фоне обострения конфликта в ближневосточном регионе.
Политик подчеркнул, что никто не претендует на отношения США и Израиля, но Киев хочет, чтобы из-за этого не уменьшалась помощь Украине.
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