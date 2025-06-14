Министр обороны Израиля угрожает сожжением Тегерана

14 июня 2025, 12:19

Министр обороны Израиля Кац: Тегеран будет сожжён при продолжении обстрелов

Фото: iStock/BornaMir

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сожжением Тегерана в случае, если Иран продолжит обстреливать израильские территории.