Министр обороны Израиля угрожает сожжением Тегерана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сожжением Тегерана в случае, если Иран продолжит обстреливать израильские территории.
В то же время советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана. Удары, по его словам, наносятся по десяткам ключевых объектов, в том числе по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.
По последним данным, взрывы сейчас раздаются в городах Хорремабад и Керманшах на западе Ирана. Работают системы ПВО.
Также, как сообщает агетство MEHR, взрывы слышны в иранском Тебризе, где находится нефтеперерабатывающий завод.
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