Министр обороны Израиля угрожает сожжением Тегерана

Министр обороны Израиля Кац: Тегеран будет сожжён при продолжении обстрелов
Фото: iStock/BornaMir

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сожжением Тегерана в случае, если Иран продолжит обстреливать израильские территории.



В то же время советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана. Удары, по его словам, наносятся по десяткам ключевых объектов, в том числе по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.

По последним данным, взрывы сейчас раздаются в городах Хорремабад и Керманшах на западе Ирана. Работают системы ПВО.

Также, как сообщает агетство MEHR, взрывы слышны в иранском Тебризе, где находится нефтеперерабатывающий завод.

Анастасия Чинкова

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