Иранский депутат Наджафабади объяснил право Ирана отвечать Израилю

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Представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля для защиты себя и своих интересов.
«Иран защищал свои национальные интересы. Атака на иранское дипломатическое представительство где бы то ни было — это атака на территорию Ирана, и, разумеется, Иран был вправе ответить», — заявил в беседе с RT Наджафабади.
А обозреватель Сергей Латышев высказал мнение о том, что в дальнейшем противостоянии Ирана и Израиля первый одержит победу.
«Иран выиграет, даже если Израиль решится в одиночку нанести по нему ответный удар, который Тегеран наверняка использует как повод открыто приступить к созданию ядерного оружия», — приводит «Царьград» слова Латышева.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана.
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