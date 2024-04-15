Назван возможный ответ Израиля на удары Ирана

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Израиль может ответить на атаку Ирана различными способами, однако разрушительных последствий, вероятнее всего, не будет. Таким мнением поделился в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Думаю, что ответ будет таким же, как атака Ирана, — с небольшими последствиями», — заявил военный эксперт.Он также сообщил о том, что с президентом Израиля уже переговорил американский президент Джо Байден, который призвал не усугублять конфликт на Ближнем Востоке.
Дандыкин уверен, что вооруженный конфликт не выгоден США в преддверии выборов, кроме того, еще нужно средства отправлять на Украину. При этом эксперт допустил, что США могут поставить Израилю некоторое количество вооружения.
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