Ирландия отказалась выводить миротворцев из Ливана после запроса Израиля

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Ирландские власти отказались выводить миротворческие войска с территории Ливана, игнорируя требования Израиля. Об этом газете Irish Times сообщили источники.
По словам собеседника издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила соответствующий запрос командованию Временных сил ООН в Ливане (UNFIL). Тель-Авив также направил запрос во все страны, имеющие миротворцев на ливанской территории.
Правительство Ирландии ответило отказом на просьбу Израиля. Дублин объяснил свое решение тем, что передвижение войск UNIFIL – дело ООН и местного командования.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не может с уверенностью сказать, что масштабной. войны на Ближнем Востоке удастся избежать.
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Правительство Ирландии ответило отказом на просьбу Израиля. Дублин объяснил свое решение тем, что передвижение войск UNIFIL – дело ООН и местного командования.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не может с уверенностью сказать, что масштабной. войны на Ближнем Востоке удастся избежать.
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Александр Климов