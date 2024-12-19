Журналист из США выбежал с Прямой линии Путина ради прямого эфира

Фото: kremlin.ru
Журналист из США выбежал из зала во время Прямой линии с Владимиром Путиным, чтобы выйти в прямой эфир, передал в своем Teлеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин, опубликовав видео с Симмонсом.
На ролике видно, что репортер из Соединённых Штатов Америки выбегает из зала прямо в ходе мероприятия, он пригибается и держит в руке рюкзак.
Павел Зарубин пошутил, что журналист, скорее всего, испугался отвечать на вопросы представителей средств массовой информации после окончания Прямой линии.
При этом позже Павел Зарубин обратил внимание, что сотрудник американского телеканала покинул зал, чтобы провести свой прямой эфир.
Во время Прямой линии, которая была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв. Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале представителей сми о жителях иных стран, которые, по его словам, в следующие несколько лет «могут уйти под воду», президент Российской Федерации вспомнил шутку про сидящую за столом семью.
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Павел Зарубин пошутил, что журналист, скорее всего, испугался отвечать на вопросы представителей средств массовой информации после окончания Прямой линии.
При этом позже Павел Зарубин обратил внимание, что сотрудник американского телеканала покинул зал, чтобы провести свой прямой эфир.
Во время Прямой линии, которая была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв. Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале представителей сми о жителях иных стран, которые, по его словам, в следующие несколько лет «могут уйти под воду», президент Российской Федерации вспомнил шутку про сидящую за столом семью.
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Ольга Енгалычева