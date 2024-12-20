Симоньян: обрадовал ответ Путина о помиловании Байденом сына

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ Путина о помиловании Хантера Байдена. Об этом она рассказала в ходе эфира телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. Вот это просто в самое сердце», — заявила Симоньян.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин дал комментарий о помиловании Джо Байденом своего сына. По мнению главы РФ, в Байдене оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать.
Напомним, что 1 декабря этого года Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера. В его отношении было заведено несколько уголовных дел, в частности об умышленной неуплате налогов в Калифорнии с 2017 по 2018 год, а также о нарушениях при хранении оружия. Как оказалось, Байден-младший употреблял наркотики, в связи с чем его лишили права приобретать пистолет. По итогу он его все-таки купил и продолжил употреблять наркотические вещества, за что ему грозило 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.
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