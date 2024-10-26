IRNA: число погибших военных Ирана при ударе Израиля увеличилось до четырех

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До четырех человек увеличилось число погибших военнослужащих Ирана при ударе со стороны Израиля в ночь на субботу, информирует иранское агентство IRNA.
«Хамзе Джахандиде и Мохаммад Мехди Шахрохифар - еще одни из бойцов армии Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть в субботу утром при атаке Израиля», — передают журналисты.
Перед этим сообщалось о двух погибших военных с иранской стороны в ходе израильского воздушного удара по территории исламской республики.
Эскалация между Ираном и Израилем стала нарастать на фоне ликвидации армией Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.
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Никита Кротов