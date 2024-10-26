МИД РФ отреагировал на авиаудар Израиля по Ирану

Мария Захарова (фото: пресс-служба МИД РФ)
Россия после авиаудара Израиля по Ирану призывает все вовлеченные в конфликт стороны к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, участникам противостояния следует перестать провоцировать Тегеран.
«Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию. <…> Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации», — указано в ее комментарии на сайте российского МИД.Захарова также отметила, что Москва готова работать со всеми сторонами конфликта, чтобы снизить уровень конфронтации в регионе.
Ранее эмиратский телеканал Sky News заявлял, что Россия предупредила Иран о готовящейся израильской атаке за несколько часов до ее начала. Отмечается, что Москва увидела возросшую американскую и израильскую военную активность.
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