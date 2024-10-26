Россия предупредила Иран об израильской атаке

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Россия предупредила Иран о готовящейся израильской атаке за несколько часов до ее начала, сообщил со ссылкой на источник эмиратский телеканал Sky News. Отмечается, что Москва увидела возросшую американскую и израильскую военную активность.
По информации телеканала, получив данные от разведки, Москва передала их Тегерану, что говорит о возросшем сотрудничестве России и Ирана, а также о принимаемых «мерах по снижению эскалации в регионе».
Ранее издание Axios заявило, что также и Тель-Авив предупредил Тегеран о предстоящем ударе заранее, обозначив потенциальные цели и призвал не бить в ответ. Отмечалось, что сообщение от Израиля являлось попыткой по ограничению продолжающегося обмена ударами между государствами, а также по предотвращению более широкой напряженности.
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