«Роскосмос»: произведено оборудование связи для посадки пилотируемых кораблей

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Оборудование связи, нужное, чтобы обеспечить посадку пилотируемого космического судна, изготовлено в России. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«Завершены работы по изготовлению и проведению заводских испытаний комплекта средств видеофиксации, передачи речевой и видеоинформации (КВС) для комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения», — сообщили там.
В комплектацию войдет телекоммуникационное, радиотехническое и спутниковое оборудование, созданное в преимуществе из комплектующих РФ. Осенью текущего года планируют провести автономные испытания комплекта, а затем отправить его на космодром «Восточный».
Ранее в «Роскосмосе» сообщали о завершении карьеры в отряде космонавтом Денисом Матвеевым, который продолжит работать в центре подготовки космонавтов.
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Никита Кротов