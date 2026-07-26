Кэти Перри оскорбилась использованию её песни для видео Белого дома с ударами по Ирану
Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за того, что её композиция Firework прозвучала в официальном видео Белого дома, посвящённом военным ударам. Личное мнение звезда высказала на своей странице в соцсети Х.
По словам Кэти Перри, она испытала злость и разочарование, увидев, какой ролик появился в аккаунте администрации США в TikTok. На кадрах, предположительно, были запечатлены удары по иранским объектам. Взрывы происходили под эмоциональную песню Firework, которую наложили на происходящее, а сопроводительная подпись гласила, что «Иран предупреждён».
Исполнительница заявила, что не давала разрешения на использование трека в таком ключе, и никто не запрашивал у неё согласия. Firework задумывалась как песня о надежде, исцелении и внутренней силе — Кэти Перри надеялась, что мелодия поможет слушателям преодолеть самые трудные дни. Певица подчеркнула, что её музыка должна объединять людей, а не служить фоном для прославления войны.
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