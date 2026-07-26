Кэти Перри оскорбилась использованию её песни для видео Белого дома с ударами по Ирану

26 июля 2026, 02:45

Кэти Перри (Фото: Instagram* @katyperry)

Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за того, что её композиция Firework прозвучала в официальном видео Белого дома, посвящённом военным ударам. Личное мнение звезда высказала на своей странице в соцсети Х.