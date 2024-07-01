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Запад запустил процесс свержения клана главы киевского режима Владимира Зеленского, попытки устроить на Украине госпереворот участятся. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей», — сказал Смирнов.
Он добавил, что бывшему украинскому лидеру больше не покровительствуют его заокеанские хозяева, а еще они лишили Зеленского иммунитета. Президентский срок политика истек, швейцарский саммит провалился, а Россия успешно проводит спецоперацию.
Ранее, по заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), были задержаны люди, якобы желавшие убрать военно-политическое руководство Украины, а также захватить парламент.
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