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«Исчерпал себя»: что Запад сделает с Зеленским

Эксперт Смирнов: попытки госпереворота на Украине участятся
01 июля 2024, 14:58
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Запад запустил процесс свержения клана главы киевского режима Владимира Зеленского, попытки устроить на Украине госпереворот участятся. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей», — сказал Смирнов.

Он добавил, что бывшему украинскому лидеру больше не покровительствуют его заокеанские хозяева, а еще они лишили Зеленского иммунитета. Президентский срок политика истек, швейцарский саммит провалился, а Россия успешно проводит спецоперацию.



Ранее, по заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), были задержаны люди, якобы желавшие убрать военно-политическое руководство Украины, а также захватить парламент.

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В Китае раскрыли, как учится сын Лукашенко
#мир
#сша
#украина
#владимир зеленский
#новости
В Китае раскрыли, как учится сын Лукашенко
В Китае рассказали, что сын Лукашенко Николай является лучшим студентом на курсе
01 июля 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Сын белорусского лидера Александра Лукашенко Николай является лучшим студентом курса. Об этом телеканалу «Беларусь 1» рассказал секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин.
Лукашенко-младший изучает биотехнологии, обучаясь в группе белорусских студентов по обмену. По словам Хао Пина, обучающиеся из Белоруссии являются усердными и голодными до знаний. Он отметил, что отпрыск Александра Лукашенко не говорит никому, кем является его отец и в целом скромный молодой человек.

«Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — сказал секретарь.

Пекинский и Белорусский госуниверситет сотрудничают в рамках общих образовательных программ и договоренностей между государствами.

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#белоруссия
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#александр лукашенко
#новости
#дети
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Против украинского журналиста Гордона* возбудили дело из-за призывов к убийству Путина
Прокуратура: В деле против Гордона* есть эпизоды с призывами убить Путина
01 июля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Zolnierek

Дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона было возбуждено в том числе из-за призывов убить президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в суде заявила представитель государственного обвинения.
Она рассказала, что у журналиста, испытывающего чувство ненависти к российскому лидеру и негативно оценивающего СВО, возник умысел призвать к физическому устранению президента РФ, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Во исполнение этого замысла Гордон* разместил на своём канале YouTube обращение с призывом к устранению Владимира Путина из мести за его государственную и общественную деятельность.

Прокурор во время заседания 2-го Западного окружного военного суда также добавила, что украинский журналист призывал к убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко и развязыванию гражданской войны. Ещё в одном ролике, добавила гособвинитель, Гордон* обращался к США с призывом провести военную интервенцию против России с применением ядерного оружия.

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* Признан иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов в РФ
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Политолог Шаповалов заявил о поляризации французского общества
01 июля 2024, 14:33

Фото: iStock/Ole Schwander

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, что выборы во Франции показали поляризацию общества страны.
«Выборы продемонстрировали дальнейшую поляризацию французского общества, усиление позиции правых и левых, и это становится катастрофой для Макрона, практически положив конец «макронизму» как явлению. Макрон останется у власти, он не собирается уходить до конца своего срока, но французские избиратели вынесли заслуженный приговор его действиям», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.

До этого политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что если в случае принятия нового пакета антироссийских санкций Европа включит в него изъятие капиталов нашей страны, то это обернётся катастрофой в первую очередь для неё, так как никто больше хранить свои средства там не станет.

«Этот шаг покажет другим странам, что Европе нельзя доверять свои денежные средства. Нельзя отдавать деньги, которые взяты у государства на хранение, другой стране. Этот принцип нужно соблюдать всегда», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил о реальном преимуществе партии Марин Ле Пен в первом туре выборов во Франции.

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Политолог Михайлов допустил победу правых на выборах во Франции
01 июля 2024, 14:22

Фото: iStock/punkty

Политолог Евгений Михайлов заявил о реальном преимуществе партии Марин Ле Пен в первом туре выборов во Франции.
Он отметил, что подобные настроения, которые видны во французском обществе, могут привести к окончательной победе правых.

«Первый тур выборов во Франции показал реальное преимущество партии Марин Ле Пен над коалицией Макрона. Сейчас во Франции доминируют другие настроения, и правые реально могут настроить большую часть населения против политики Макрона и, соответственно, в итоге выиграть окончательно парламентские выборы», — отметил в беседе с RT Михайлов.

Однако политолог, обозреватель Андрей Перла призвал не очаровываться правыми в западных обществах, поскольку они также могут выступать против России после победы на выборах.

«Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против нашей страны. Это мы видим на примере партии Мелони в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии — повсюду. Россия должна понять, что у нас нет в Европе друзей. По крайней мере в истеблишменте», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Ранее сообщалось, что на досрочных выборах в Национальное собрание Франции проголосовала руководитель фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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#страны
#политолог
#макрон
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Песков прокомментировал концентрацию ВСУ у белорусских границ
01 июля 2024, 13:32

Фото: Сайт Кремля

Данные белорусского Минобороны о стягивании ВСУ к республиканской границе являются причиной беспокойства для Москвы. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что страны находятся в составе Союзного государства.
«И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — сказал Песков.

Он допустил, что лидеры РФ и Белоруссии смогут поговорить об этом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если сочтут нужным.

Ранее сообщалось о напряженности на границе Белоруссии с Украиной.

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#украина
#белоруссия
#дмитрий песков
#новости
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Бывший советник Трампа раскрыл планы мести чиновникам США
01 июля 2024, 13:27

Фото: Сайт Кремля

В случае победы Трамп инициирует расследование против американских чиновников.
Бывший главный советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон отметил, что расследование будет проводится в отношении некоторых высокопоставленных американских чиновников, которых Трамп подозревает в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила газета Politico.

«Мы хотим провести полное расследование, затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения. Если окажется, что они ничего не сделали, им не о чем беспокоиться», — сказал Стив Беннон.

Согласно информации, опубликованной в газете, в этот список включены: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший генеральный прокурор Уильям Барр и бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

Ранее генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай предполагал, что политика США в отношении Украины может измениться, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом.

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#сша
#дом
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#дома
#расследование
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Комитет Совфеда поддержал приостановку участия РФ в работе ПА ОБСЕ
01 июля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия России в работе парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом РИА Новости сообщил источник в верхней палате российского парламента. В июне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ . Он подчеркнул, что эта позиция была согласована с профильным комитетом Государственной думы РФ.

Как уточнил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ планируется рассмотреть на пленарном заседании 3 июля. Парламентарий отметил, что ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор «русофобствующих политиканов», активно продвигающих антироссийскую повестку.

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#совет федерации
#госдума
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Пентагон показал новейший малозаметный дрон XRQ-73
01 июля 2024, 12:53

Новый малозаметный беспилотник XRQ-73 показали в Агентстве перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Об этом сообщает «Science XXI».
Отмечено, что дрон используется в разведывательных и наблюдательных целях. При этом аппарат разработали на основе прошлой модели XRQ-72A, используемой для скрытого наблюдения в труднодоступных зонах.

Двигатели XRQ-73 включаются гибридной электрической силовой установкой и работают на топливе и аккумуляторах, у конструкции дрона нет хвоста, а в передней части фюзеляжа имеются воздухозаборники. Конструкция дает дрону работать в полностью электрическом и тихом режиме.

Ранее ученые из Москвы создали микродрон-разведчик для бойцов в зоне спецоперации.

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«Сам не в состоянии»: в Совфеде раскрыли настоящие планы Зеленского по Украине
#мир
#сша
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«Сам не в состоянии»: в Совфеде раскрыли настоящие планы Зеленского по Украине
Сенатор Джабаров счел блефом слова Зеленского о готовности к переговорам с РФ
01 июля 2024, 12:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам является блефом, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор сообщил в беседе с журналистами «Говорит Москва».
«Я, честно говоря, смутно представляю, как вести такие серьезные переговоры через посредников», — сказал Джабаров, добавив, что Зеленский рассчитывает получить более сильную переговорную позицию.

Джабаров подчеркнул, что руководство Украины полностью зависит от западных союзников, а с помощью такой риторики Зеленский хочет сохранить лицо, угодив Вашингтону и другим украинским партнерам.

«Он ничего уже реально по Украине сам решить не в состоянии», — сказал политик.

Ранее Зеленский призывал к разработке плана по урегулированию конфликта за несколько месяцев из-за больших потерь.

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