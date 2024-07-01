В Китае раскрыли, как учится сын Лукашенко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Сын белорусского лидера Александра Лукашенко Николай является лучшим студентом курса. Об этом телеканалу «Беларусь 1» рассказал секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин.
Лукашенко-младший изучает биотехнологии, обучаясь в группе белорусских студентов по обмену. По словам Хао Пина, обучающиеся из Белоруссии являются усердными и голодными до знаний. Он отметил, что отпрыск Александра Лукашенко не говорит никому, кем является его отец и в целом скромный молодой человек.
Пекинский и Белорусский госуниверситет сотрудничают в рамках общих образовательных программ и договоренностей между государствами.
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«Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — сказал секретарь.
Пекинский и Белорусский госуниверситет сотрудничают в рамках общих образовательных программ и договоренностей между государствами.
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Никита Кротов