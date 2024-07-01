В США молния ударила в 50 христиан

Фото: istockphoto / Maksym Isachenko
В США молния попала в группу туристов, состоящую из 50 юных христиан.Об этом сообщило ведомство People.
После попадания молнии в туристов штата Юта семь человек были госпитализированы. Инцидент произошёл в четверг, 27 июня, недалеко от города Салина в округе Севир.
Двоим из семерых пострадавших понадобилась срочная помощь, и их отправили в больницу на вертолете. Остальные были госпитализированы в общем порядке в другую клинику.
Врачи заявили, что жизни молодых людей ничего не угрожает.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв допустил передачу части «Крокуса» под выставочные площади
В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море
Политик в Германии укусил участника протеста
«Поход был организован мормонской Церковью Святых последних дней, в нем участвовали десятки юных христиан. «Из-за краткосрочной грозы в том районе появилось много луж. Во время похода молния ударила в землю рядом с юношей. Около 50 молодых людей почувствовали разряд. У семерых возникли проблемы со здоровьем из-за электрического шока», — сказано в сообщении полиции округа.
Двоим из семерых пострадавших понадобилась срочная помощь, и их отправили в больницу на вертолете. Остальные были госпитализированы в общем порядке в другую клинику.
Врачи заявили, что жизни молодых людей ничего не угрожает.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв допустил передачу части «Крокуса» под выставочные площади
В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море
Политик в Германии укусил участника протеста
Мира Полтева