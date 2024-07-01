Армия России освободила Степовую Новоселовку под Харьковом и Новопокровское в ДНР

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Вооруженные силы РФ освободили два села в зоне СВО. По данным Минобороны на 1 июля, под контроль группировки войск «Запад» перешло село Степовая Новоселовка в Харьковской области, группировка «Центр» взяла Новопокровское в ДНР.
Как отметили в МО, тем самым российская армия заняла более выгодные рубежи и улучшила тактическое положение. Вместе с тем группировки войск «Север», «Восток» и «Юг» усилили свое положение и разбили силы противника в районе ряда сел.
Также недавно минометный расчет «Василек» уничтожил опорный пункт ВСУ недалеко от Работино. Минобороны показало видео ударов осколочно-фугасными снарядами. Как отметил старший наводчик с позывным «Боцман», таким образом противнику не дают производить ротации и мешают поставкам продуктов и боеприпасов.
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