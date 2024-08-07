«Исчезает на наших глазах»: в Польше сообщили мрачные новости для Украины

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Польский портал Interia сообщил о серьезном демографическом кризисе в Украине, который усугубляется продолжающимся вооруженным конфликтом. Согласно публикации, уровень рождаемости в стране продолжает стремительно падать.
«Украина исчезает на наших глазах. Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в статье.
По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти приходился всего один новорожденный. Наименьшая рождаемость отмечается в Черниговской и Сумской областях, тогда как самая высокая смертность фиксируется в Днепропетровской и Харьковской областях.
«Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину», — заключили журналисты.
Ранее в апреле украинские СМИ сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной отметки за последние 300 лет, согласно материалам Министерства социальной политики Украины. Экс-премьер Николай Азаров в январе отметил, что население Украины сократилось в два с половиной раза по сравнению с 2014 годом.
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