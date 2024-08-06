Политолог Марков объяснил желание Зеленского к переговорам с РФ

Политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Россией по указке Запада, в частности США.
«Зеленского интересуют выживание, статус, деньги. Он не имеет права говорить от имени Украины. Зеленский сейчас говорит о мире, так как ему сказали руководители — американцы, — что есть план выйти к выборам в США на какое-то мирное соглашение и что это мирное соглашение предполагает отказ от требований к России уйти на границы 1991 года», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Марков.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявлял, что пространные заявления Владимира Зеленского о каких-то переговорах с Россией являются просто словами, за которыми ничего не стоит.
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