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В Польше, Румынии и Венгрии могут захотеть вернуть часть украинских территорий, которые раньше входили в состав этих государств. Такое развитие событий предположил экс-советник НАТО, отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.
«Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала. Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — сказал офицер, добавив, что такой сценарий уже упоминался.
Российская внешняя разведка не единожды предупреждала о намерениях западных соседей украинской республики. Как подчеркивал глава ведомства Сергей Нарышкин, Польша рассчитывает на поддержку Соединенного Королевства и США в этом вопросе. В частности, польская сторона работает над сценариями расчленения Украины.
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