Стало известно, кто может забрать территории Украины

В Польше, Румынии и Венгрии могут захотеть вернуть часть украинских территорий, которые раньше входили в состав этих государств. Такое развитие событий предположил экс-советник НАТО, отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.