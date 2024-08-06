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Стало известно, кто может забрать территории Украины

Полковник Бо: Венгрия и Польша могут захотеть забрать часть территории Украины
06 августа 2024, 21:03
Фото: istockphoto/sandsun

Фото: istockphoto/sandsun

В Польше, Румынии и Венгрии могут захотеть вернуть часть украинских территорий, которые раньше входили в состав этих государств. Такое развитие событий предположил экс-советник НАТО, отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.


«Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала. Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — сказал офицер, добавив, что такой сценарий уже упоминался.

Российская внешняя разведка не единожды предупреждала о намерениях западных соседей украинской республики. Как подчеркивал глава ведомства Сергей Нарышкин, Польша рассчитывает на поддержку Соединенного Королевства и США в этом вопросе. В частности, польская сторона работает над сценариями расчленения Украины.

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#украина
#польша
#венгрия
#новости
В Орехово-Зуевском округе появится логистический хаб за 37 млрд рублей
06 августа 2024, 21:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Орехово-Зуевском городском округе до конца 2027 года построят крупный логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на подмосковное Министерство имущественных отношений.
«Терминал проектируют индустриальном парке «Морозов Орехово-Зуево». Он обладает высоким логистическим потенциалом, объединяющим грузопотоки региональных предприятий, международные и транзитные перевозки. Предусмотрен выход на международный транспортный коридор «Север-Юг», – говорится в сообщении.
Как отметили в Минсельхозпроде, автомобильное и железнодорожное сообщение позволит резидентам индустриального парка развивать мультимодальные контейнерные перевозки с иностранными партнёрами. В состав объекта войдут контейнерный терминал c грузооборотом не менее 100 тыс. TEU в год; аппарель для выгрузки автомобилей; складской комплекс площадью не менее 40 тыс. кв. м.; стоянки для грузовиков и для новых легковых автомобилей.

Инвестиции в проект составляют 37 млрд рублей. В хабе планируется создать более 7 тыс. рабочих мест.

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#логистика
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Политолог Марков объяснил желание Зеленского к переговорам с РФ
06 августа 2024, 20:28

Политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Россией по указке Запада, в частности США.
«Зеленского интересуют выживание, статус, деньги. Он не имеет права говорить от имени Украины. Зеленский сейчас говорит о мире, так как ему сказали руководители — американцы, — что есть план выйти к выборам в США на какое-то мирное соглашение и что это мирное соглашение предполагает отказ от требований к России уйти на границы 1991 года», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Марков.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявлял, что пространные заявления Владимира Зеленского о каких-то переговорах с Россией являются просто словами, за которыми ничего не стоит.

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Стало известно, как Путин попросил Иран ответить Израилю
Reuters: Путин попросил Иран сдержанно ответить Израилю на убийство главы ХАМАС
06 августа 2024, 18:55

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана сдержанно отреагировать на убийство Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские источники. Глава государства призвал воздержаться от ударов по мирным жителям, указано в статье.
По информации агентства, Владимир Путин обратился с просьбой к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи сдержанно отвечать Израилю на удар по резиденции главы ХАМАС в Тегеране. Вместе с этим российский лидер призвал Иран не атаковать мирных израильских жителей.

Сообщается, что эти сообщения президент России передал иранским чиновникам через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, который прибыл в Тегеран с официальным визитом.

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В Госдуме допустили ответ со стороны РФ на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Депутат ГД Колесник допустил ответ РФ на попытку прорыва ВСУ под Курском
06 августа 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия может ответить на попытку со стороны ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия киевского режима являются военным преступлением.
«Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. (...) Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — сказал Колесник.

Он добавил, что попытку прорыва пресекли российские пограничники, а вот ВСУ, атакуя мирных, хотят компенсировать свои провалы на фронте.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об обстреле Суджи. В результате атаки со стороны украинских боевиков погибла мирная жительница. Кроме того, пострадала инфраструктура и автомобили.

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Известен кандидат в вице-президенты США
Следующим вице-президентом США может стать губернатор Миннесоты Тим Уолц
06 августа 2024, 16:33

Фото: istockphoto/rarrarorro

Следующим вице-президентом США может стать губернатор штата Миннесота Тим Уолц. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники, чиновника выбрала в напарники кандидат в президенты США Камала Харрис.
«Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор — это губернатор Миннесоты Тим Уолц», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Двумя основными кандидатами в хозяева Белого дома являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.

Трамп периодически оскорбляет свою оппонентку, указывая, что у Харрис якобы проблемы с интеллектом. Та же заявляла, что не боится дебатов с Трампом.

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Политолог Мезюхо: Зеленский — типичный пустомеля
Политолог Мезюхо сравнил Зеленского с пустомелей
06 августа 2024, 15:56

Политолог Иван Мезюхо заявил, что пространные заявления Владимира Зеленского о каких-то переговорах с Россией являются просто словами, за которыми ничего не стоит.
«Владимир Зеленский ведёт себя как типичный пустомеля. За словами о потенциальных переговорах с РФ не стоит ничего реального. Президент России Владимир Путин во всеуслышание относительно недавно озвучил свои мирные инициативы. Это единственный путь, по которому может пойти Украина для того, чтобы Москва хотя бы стала с ней разговаривать», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

В то время как Зеленский продолжает заявлять о переговорах с Россией, мирные жители западных стран сбегают в наше государство за спасением. Так, финны, которые понимают суть дел в мировой политике, вынуждены искать прибежища в нашей стране. Так же поступила и финская активистка Катье Коккониеми, которая подверглась гонениям у себя на Родине за поддержку Донбасса.

«И Коккониеми — это только начало. И надо отметить, что эта тенденция будет увеличиваться», — отметил в беседе с «Царьградом» финский журналист Кости Хейсканен.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские власти никак не отреагировали на условия по урегулированию кризиса в республике, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне.

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Израильские военные и поселенцы насильно переселяют палестинцев
06 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/Stadtratte

Израильские военные и еврейские поселенцы насильно выселяют из домов жителей провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Такие данные следуют из доклада «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), передает РБК.
По данным организации, после атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году израильские военные и еврейские поселенцы стали активно подвергать насилию палестинцев, живущих на Западном берегу.

По словам местных жителей, еврейские поселенцы разрушают их дома и сельскохозяйственные угодья, уничтожают мечети, а также солнечные батареи и системы водо- и электроснабжения. Кроме того, евреи убивают и крадут домашний скот и требуют палестинцев покинуть территорию. Побоям и угрозам подвергают даже детей.

«Поселенцы в военной форме каждые несколько дней переезжают на автомобилях и квадроциклах из деревни в деревню. Когда община пытается восстановить разрушенные строения, поселенцы мстят, усиливая насилие, включая поджоги домов и психические атаки. В нескольких населенных пунктах жители начали ходить группами по два-три человека, поскольку опасаются, что в одиночку ходить слишком опасно», — сообщают «Врачи без границ».

Также палестинцы с трудом могут получить медицинскую помощь из-за ограничения движения, комендантского часа и блокпостов. Израильские военные часто изымают автомобили у сотрудников палестинского Минздрава, поэтому врачи не могут добраться до отдаленных населенных пунктов и проводить запланированные вакцинации.

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«Другая Украина» предпринимает попытки предотвратить третью мировую войну
06 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Движение «Другая Украина» хочет предотвратить третью мировую войну и для этого обратилось в несколько международных инстанций. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук, текст опубликован на сайте «Другой Украины».
«Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией», — говорится в сообщении.

Медведчук отметил, что сейчас число украинских беженцев по всему миру составляет 6,5 млн человек. Еще порядка 5,4 млн украинцев находится в России. В это число не входят люди, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, уточнил он.

Таким образом, обращение в международные инстанции содержит призыв о восстановлении конституционного правопорядка и обеспечения на Украине прав и свобод человека, а также СМИ. Кроме того, движение призывает осудить действия Владимира Зеленского, узурпировавшего власть, и продолжающего уничтожать украинское население.

«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и диппредставительств на Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную Третью мировую войну», — заключил Медведчук.

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Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году
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В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед
Сенатор Цеков: основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова
06 августа 2024, 14:07

Основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова. Об этом сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году.

«Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться», — сказал собеседник агентства.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.

Киеву сообщили плохие новости об F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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